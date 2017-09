Ingrid Chauvin à La Rochelle : Les fans de Demain nous appartient au rendez-vous

Il y avait de la bousculade à La Rochelle ! Lors du Festival de la fiction, qui s'est tenu du 13 au 17 septembre, Ingrid Chauvin et toute l'équipe de la série de TF1, Demain nous appartient, ont été chaleureusement reçus par les fans.

L'actrice de 43 ans, sobrement vêtue d'un jean et d'un top bleu, a fait une charmante apparition sur le port afin de promouvoir la nouvelle saga à succès de TF1. Et elle n'était pas la seule à avoir fait le déplacement. Maud Baecker, Clément Remiens, Lorie Pester – radieuse en jean et pull gris –, Alexandre Brasseur, Anne Caillon, Charlotte Valandrey, Samy Gharbi, Juliette Tresanini étaient tous là pour soutenir le programme... et les fans aussi !

De quoi faire plaisir aux amateurs du programme qui ne souhaitent qu'une seule chose : qu'il se poursuive en automne. "Pour l'heure, le tournage continue, et on est sûrs d'aller jusqu'au 130e épisode, a récemment déclaré à Télé Star la comédienne dirigée sur quelques épisodes par son réalisateur de mari Thierry Peythieu, papa de son fils Tom (1 an). Tout le monde a envie que ça se poursuive, et cette saga estivale pourrait bien devenir automnale. Mais bien sûr, on est assujettis aux audiences." Des audiences qui dépassent les 2,5 millions de téléspectateurs. Lundi 18 septembre, la série a en effet réuni 2,80 millions de fans, soit 14,5%. On comprend pourquoi ça s'est bousculé à La Rochelle !

Demain nous appartient est diffusé du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.