Exclu - Lorie Pester : Ses jolis mots pour Clément Rémiens dans DALS

Arrivée jusqu'en demi-finale de la troisième saison de Danse avec les stars, Lorie Pester a mené une belle aventure. Une expérience enrichissante dont s'est souvenu son jeune partenaire de Demain nous appartient, Clément Rémiens. Lequel est allé la voir lorsqu'il a su qu'il rejoindrait l'aventure à son tour...

"J'ai été la première à savoir qu'il ferait DALS, donc j'étais très contente et très fière ! Moi, mon conseil le plus important je dirais, c'est que je lui ai dit : 'Oui, il va y avoir les juges, les notes du public, mais tout ça tu t'en fous. Le plus important, c'est que tu t'amuses vraiment (...) Amuse-toi et les gens le verront. Si tu es le plus sincère possible, c'est gagné.'", nous a-t-elle confié.

Et la star de 36 ans, qui vient de publier Les choses de ma vie, d'ajouter : "C'est un gros bosseur. Donc je sais qu'il aime apprendre (...) Je pense qu'il peut aller très loin parce que c'est vraiment un mec génial, il est humble, il est très talentueux, c'est un gros bosseur et il est d'une générosité... C'est un amour ce gars ! C'est un de mes petits chouchous de la série."

Clément Rémiens (20 ans), qui fait figure de favori, partage la neuvième saison aux côtés de Denitsa Ikonomova.

Thomas Montet