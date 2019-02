EXCLU – Mariés au premier regard: Les pompiers appelés pour une crise de panique

L'expérience Mariés au premier regard (M6) peut être très stressante pour certains participants. Il faut en effet du cran pour se marier avec un homme ou une femme qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Eve et qu'on ne rencontre pas avant le grand moment.

Si certains réussissent à gérer leurs angoisses, ce n'était pas le cas d'une candidate qui a bien cru qu'elle allait faire un malaise. À l'occasion de son interview pour Purepeople, la productrice Kamila Fiévet-Palies nous a confié : "J'ai eu une candidate qui était persuadée qu'elle faisait un malaise la veille de son mariage et qu'elle ne pouvait plus respirer. Donc on a appelé les pompiers, on a fait venir les secours. Mais en fait, c'était totalement psychologique et tout allait bien."

Elle a ajouté que "c'était normal", précisant qu'il s'agissait "juste d'une petite crise de panique" due au contexte : "C'est assez angoissant quand même. Il faut le vivre pour le savoir mais, se coucher un soir et se dire qu'on se réveille pour aller à la mairie le lendemain pour épouser quelqu'un avec qui, certes, on a tel pourcentage de taux de compatibilité, mais qu'on ne sait même pas à quoi il ressemble, ce n'est pas forcément facile."

