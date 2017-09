EXCLU – Marta (Koh-Lanta Fidji) éliminée : "C'est un rêve qui s'effondre"

L'épisode de Koh-Lanta Fidji diffusé vendredi 22 septembre 2017 sur TF1 a été marqué par deux départs. Théotime a dû quitter le jeu après avoir perdu une épreuve d'immunité, et Marta a été éliminée à l'issue du conseil. La jeune femme a accepté de répondre à nos questions. Son aventure, son couple avec un ex-footballeur ou encore sa perte de poids, la Miss nous dit tout.

Comment avez-vous réagi au départ de Théotime ?

Je n'étais pas vraiment très proche de lui sur le camp mais c'est quand même quelqu'un qui mettait toujours de la bonne humeur. C'était quelqu'un d'important sur le camp. Donc ça fait bizarre de perdre un grand aventurier comme ça, sur une épreuve éliminatoire. Je pense qu'il n'y a personne qui mérite d'être éliminé, ça touche toujours de perdre quelqu'un.

Étiez-vous satisfaite de la composition de votre nouvelle équipe ?

Oui parce que de toute façon je m'entends bien avec tout le monde. Par rapport à ça, il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que j'aurais préféré être dans l'autre équipe. Dès que j'ai su qu'il y avait plus d'anciens Rouges que d'anciens Jaunes, je savais que ça allait être dur pour moi. J'ai senti dès le début que ça allait être un ancien Jaune qui allait partir. Et vu que j'étais la seule fille des anciens Jaunes, j'étais sur la sellette.

C'était dur pour moi de quitter le jeu

Vous avez découvert le camp Rouge, plus ordonné que le camp Jaune...

Quand je suis arrivée sur le camp Rouge, j'étais vraiment très surprise. C'est vrai que le camp Jaune, on aurait dit une chambre d'adolescent mal rangée. Il y avait des chaussures partout, on perdait tous les matins nos chaussettes, on laissait nos restes de nourritures par terre. Donc il y avait énormément de mouches. C'était du grand n'importe quoi, vraiment le bordel. Alors que le camp Rouge, il y avait le coin chaussures, tout le monde était bien organisé, donc c'est sûr que ça change !

Pensez-vous que le fait que le conseil se déroule juste après l'épreuve d'immunité ait changé quelque chose au niveau des votes ?

Est-ce que ça aurait changé quelque chose pour mon cas, je ne sais pas. Mais j'aurais pu avoir un jour de plus pour essayer de retourner le cerveau des Rouges, essayer de les convaincre de ne pas m'éliminer parce que j'étais bonne sur les épreuves ou parce que j'étais active sur le camp. Donc c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de discuter... Alors peut-être que ça a pu changer quelque chose de ce côté-là.

Vous en voulez aux Rouges d'avoir préféré éliminer une ex-Jaune ?

C'est le jeu, donc non je ne leur en veux pas. Mais c'est sûr qu'ils auraient pu voter un peu plus au mérite. Parce qu'à la base, le but de ce jeu d'aventure, c'est justement de faire gagner les personnes qui sont "sportives". Mais c'est le jeu, j'aurais peut-être fait la même chose.

Comment avez-vous vécu votre élimination ?

C'était un peu dur pour moi. Ce n'est pas toujours évident de sortir d'une aventure qui est exceptionnelle. Ils ont décidé de m'éliminer sûrement parce que je suis une ex-Jaune.

On vous voit fondre en larmes, que se passe-t-il dans votre tête à ce moment-là ?

C'est un rêve qui s'effondre... C'est une aventure que tout le monde rêve de faire. Je m'étais promis d'arriver jusqu'à la réunification. Et voilà, savoir que je suis éliminée au bout de 13 jours, ça fait mal. Surtout que je n'ai pas pu vraiment tout prouver, c'est-à-dire faire vraiment tout ce que je voulais. Donc je suis un peu déçue.

J'ai perdu 2 ou 3 kilos

Physiquement , pensez-vous que vous auriez pu aller encore loin ?

Je pense honnêtement que j'avais les capacités d'aller plus loin. J'ai essayé d'être discrète durant l'aventure – ce qui n'est à la base pas mon point fort dans la vie – pour justement aller loin et attirer le moins possible les regards. Je pense que c'était la bonne solution. Mais malheureusement, par manque de chance, je suis arrivée dans la mauvaise équipe, j'ai eu le mauvais conseil qui s'est déroulé juste après l'épreuve.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous entre la faim, le manque d'hygiène ou le manque des proches ?

Le plus dur pour moi sur l'île, ça a été le manque des proches, et plus précisément de mon copain. Je suis tout le temps avec lui dans la vraie vie, il est toujours là pour me soutenir quand je fais quelque chose. C'était vraiment dur de ne pas avoir de nouvelles pendant toute cette période.

Je pensais que la nourriture allait me manquer beaucoup plus. Mais en définitive, ça a été. C'est vrai que les trois premiers jours, c'est difficile de ne pas manger mais après l'estomac s'habitue et demande moins à être nourri.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

Pas énormément, j'ai perdu autour de 2 ou 3 kilos. Je les ai repris facilement et je suis revenue au poids que je faisais avant de partir.

J'ai fait une belle surprise à mon copain

Avez-vous des astuces pour rester propre ?

On ne l'était pas ! (rires) On faisait comme on pouvait... Par exemple, on se lavait les dents avec de la cendre. On mélangeait de la cendre avec de l'eau, ça donnait une espèce de pâte comme du dentifrice et on se lavait les dents avec. Pour se doucher, on allait se baigner ! Et pour les toilettes, on fait dans la nature. On avait créé un petit coin où on se rendait lorsqu'on avait une envie. Mais il n'y a pas d'hygiène. Si on a peur de ça, il ne faut pas faire Koh-Lanta.

Quel a été votre premier geste en retrouvant la civilisation ?

En arrivant en France, je suis rentrée chez moi poser mes affaires. Ensuite je suis allée faire une surprise à mon copain. Je ne lui avais pas dit que j'étais rentrée. Du coup, j'ai sonné chez lui, il a ouvert la porte et il m'a vue. C'était assez émouvant...

Une belle surprise ! Nous croyons savoir qu'il n'est pas si inconnu...

Il a été footballeur. Il a été au centre de formation de Monaco en U17 et ensuite il est allé jouer à Ajaccio pendant un peu moins d'un an. Et malheureusement, il s'est blessé au genou. Il n'arrivait pratiquement plus à courir, il a dû arrêter. Maintenant il reprend ses études et il commence une nouvelle vie !

Depuis votre retour en France, avez-vous gardé contact avec d'anciens candidats de Koh-Lanta ?

J'ai revu Tiffany. Je m'entends très bien avec elle, c'est un peu la candidate qui me ressemble le plus. Donc c'est sûr qu'on a direct créé des liens sur le camp. On rigolait bien ensemble. J'ai eu l'occasion de revoir tous les candidats lors d'un rendez-vous avec la production. Mais sinon en dehors du monde de Koh-Lanta, je n'ai revu que Tiffany.

