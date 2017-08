Koh-Lanta Fidji – Marta : L'ex-Miss en couple avec un beau gosse !

Parmi les 20 nouveaux aventuriers de Koh-Lanta Fidji (TF1), certains ne sont pas totalement anonymes. C'est le cas de Marta qui a concouru à l'élection de Miss Italie 2015, comme elle le révèle avec l'une des photos postées sur son compte Instagram. Mais ce n'est pas tout. La jolie brune de 21 ans partage également des clichés d'elle et son chéri, un certain Riccardo...

Et lui non plus n'est pas inconnu du grand public. En effet, Marta partage la vie d'un ancien footballeur ayant évolué avec les moins de 17 ans de l'AS Monaco. Il a même joué contre Manchester United en 2015 dans le cadre du tournoi Nike Cup. Après le football, le jeune sportif s'est essayé à la boxe, comme en témoigne une photo de lui en plein entraînement.

Et entre deux séances, Riccardo se balade avec son père Olivier Beretta, pilote automobile monégasque ! Ce dernier s'est notamment illustré aux 24 Heures du Mans ainsi qu'aux 24 Heures de Daytona.

En bref, Marta et Riccardo forment un véritable couple de sportifs ! Si lui a pratiqué le football pendant des années, elle a été championne d'athlétisme et participe au prochain numéro de Koh-Lanta, tourné aux îles Fidji. Sur place, la reine de beauté tentera alors d'aller le plus loin possible...

Koh-Lanta Fidji, sur TF1, dès le 1er septembre 2017 à 21h sur TF1.