Koh-Lanta Fidji : Une Miss parmi les candidats !

Alors que la finale de Koh-Lanta Cambodge s'est déroulée en juin dernier à Paris, la nouvelle saison, tournée aux îles Fidji, est déjà dans la boîte. Cette édition sera ainsi diffusée dès le 1er septembre prochain sur TF1. Et, parmi les 20 nouveaux candidats au casting, Marta sort du lot. Et pour cause, la jolie brune n'en est pas à sa première télévision...

Comme indiqué sur son profil Twitter, Marta a concouru à l'élection de Miss Italie 2015. La Monégasque de Koh-Lanta Fidji a ainsi fait partie des 60 finalistes du concours. Depuis, la jeune femme qui a fêté ses 21 ans le 8 août 2017 poursuit ses études en marketing digital. Toutefois, pas question pour l'ancienne championne d'athlétisme de s'arrêter là. Marta est également mannequin. Ainsi, sur les réseaux sociaux, elle partage quelques photos de ses shootings professionnels entre deux clichés en bikini sexy.

Avant Marta, une ancienne Miss a déjà participé au programme de TF1. Jesta, révélée dans Koh-Lanta, l'île au trésor, avait été élue Miss Prestige Albigeois Midi-Pyrénées en 2013. Rappelons que la Toulousaine était allée jusqu'en finale du jeu d'aventure, finalement remporté par son chéri Benoît. La nouvelle reine de beauté de Koh-Lanta Fidji aura-t-elle le même parcours ?

Rendez-vous à 21h le 1er septembre 2017 sur TF1 afin de suivre le premier épisode de Koh-Lanta Fidji.