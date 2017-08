Koh-Lanta Fidji : Découvrez les 20 nouveaux aventuriers !

C'est officiel, la nouvelle saison de Koh-Lanta débarque sur TF1 dès le 1er septembre. En attendant le coup d'envoi de cette édition tournée aux îles Fidji, au beau milieu de l'océan Pacifique, l'identité des 20 candidats a été dévoilée.

Les aventuriers ont entre 19 et 57 ans, ils seront divisés en deux équipes durant les dix premiers jours du jeu. La première équipe sera composée des aventuriers de moins de 30 ans, et la seconde des candidats ayant plus de 30 ans. Une première dans Koh-Lanta !

Outre ce choc des générations inédit, les 20 aventuriers auront l'opportunité de se rendre sur une nouvelle île, le "paradis perdu", où se cachent 11 coffres qui détiennent des avantages pour la suite du jeu. Seulement, les candidats n'y auront accès que par groupes de deux comprenant un candidat de chaque équipe.

Qui succédera à Frédéric – qui a remporté la saison dernière, Koh-Lanta Cambodge – et sera sacré grand gagnant de cette édition tournée aux îles Fidji ? Le coach sportif Romain, l'infirmière Marine, le routier Sébastien, la danseuse professionnelle Magalie ou encore l'étudiant en école de commerce Thomas ? Tous ont leur chance !

Rendez-vous le 1er septembre dès 20h55 sur TF1 afin de suivre le lancement de Koh-Lanta Fidji, présenté par Denis Brogniart.