Koh-Lanta Fidji : Marta et Théotime éliminés, les équipes reconstituées

Adieu les équipes des Jeunes et des Anciens, dans Koh-Lanta Fidji l'aventure repart de zéro !

Denis Brogniart annonce en effet que les deux équipes doivent être reconstituées. Pour ce faire, il convie les cinq candidats qui sont allés sur le Paradis perdu – Mélanie, André, Théotime, Maxime et Romain – à s'avancer. Et annonce ensuite une nouvelle qui leur fait froid dans le dos : ils vont s'affronter lors d'un jeu. Les deux naufragés qui terminent en premier auront la chance de composer leur équipe, celui qui arrive dernier sera immédiatement éliminé.

Départ inattendu et larmes

Pour rester dans le jeu, ils doivent reconstituer le plus rapidement possible un puzzle (une chauve-souris), sans modèle. Si Maxime avance vite il a, en revanche, inversé les ailes de la chauve-souris. Tout comme Romain, qui est le seul à s'apercevoir de son erreur. Tout le monde est stressé mais reste concentré. Mélanie est la première à terminer le défi, elle devient donc chef d'équipe. Contre toute attente, Maxime est le deuxième qualifié et à devenir capitaine. Suivent ensuite André et Romain. Théotime est donc éliminé.

En larmes comme ses meilleurs amis de l'aventure, Marvyn et André, il déclare avant de partir : "J'ai la haine. Quand on entend les premiers qui gagnent ça fait du stress en plus. Et je le sentais bien. Mais voilà, ils ont été plus forts que moi." Théotime semble inconsolable. André et Marvyn tentent tout de même de le réconforter en disant à quel point c'est un bon aventurier et à quel point ils souffrent de le voir partir. Avant de quitter l'île, Marvyn remet son avantage trouvé sur le Paradis perdu à Marvyn.

Nouvelles équipes

L'équipe de Mélanie est composée de Sébastien, Sandrine, Romain, Marguerite, André, Marta, Tugdual. C'est la nouvelle équipe Rouge.

L'équipe de Maxime est composée de Fabian, Caroline, Manu, Magalie, Marvyn, Tiffany, May. C'est la nouvelle équipe Jaune.

Chacun retrouve ensuite le campement correspondant à sa couleur. Afin que les équipes soient à égalité, le feu est donné aux Rouges et la moitié du riz récolté par Romain dans le premier épisode, divisé.

Les ex-Anciens déchantent en découvrant le camps Jaune qu'ils comparent à une chambre d'adolescents. L'heure est donc au rangement et à l'organisation. Tout le monde s'y met sans broncher.

Jeu de confort

Règle : Rapporter dix bambous qui sont suspendus sur des portiques installés en mer. Pour les récupérer, ils doivent prendre de l'élan et s'élancer dans les airs. Enfin, il faut regagner la plage avec.

Récompense : Un pêcheur se rendra sur leur île afin de cuisiner des poissons qu'ils dégusteront. Ils apprendront ensuite grâce comment pêcher et repérer les aliments comestibles qui se trouvent près de leur campement.

L'équipe Jaune prend de l'avance grâce à Maxime qui s'empare tout de suite du bambou le plus difficile à attraper. S'enchaînent ensuite de nombreux échecs des deux côtés. Finalement, Marta et Romain donnent l'avantage aux Rouges. Puis les Jaunes reprennent le dessus grâce à Magalie. À l'issue de l'épreuve, c'est l'équipe de Maxime qui gagne.

Si les Jaunes voient leur vie changer grâce à leur victoire (ils savent maintenant où trouver à manger), chez les Rouges, Marguerite agace. En plus d'être faible sur les épreuves, son comportement sur le campement agace. Même si les ex-Anciens sont soudés, elle pourrait être en danger.

Épreuve d'immunité

Règle : Chaque équipe dispose d'un tronc de trois mètres de long, sur celui-ci sont enfermés dix disques crantés. En une minute et trente secondes, chaque candidat (c'est un relais) doit faire avancer le plus possible les disques sur le bois.

Les Rouges et les Jaunes sont au coude-à-coude. Après un suspense haletant, c'est finalement les Jaunes qui gagnent. C'est un nouveau coup dur pour l'équipe adverse. Surtout pour les ex-Jeunes André, Marta et Tugdual qui sont en infériorité numérique. Ils n'ont plus qu'à prier pour que leurs coéquipiers votent contre Marguerite.

Et c'est immédiatement, alors que le jeu est à peine terminé, qu'ils doivent prendre une décision. Ils n'ont pas le temps de se concerter. Place aux votes. Avec quatre votes contre elle, c'est Marta qui est éliminée. En larmes, elle déclare : "Je ne voulais pas partir. J'avais encore plein de choses à faire ici et à montrer. Ils ont décidé de m'éliminer. J'espère quand même que c'est à contre-coeur."