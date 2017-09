EXCLU – Mél (Koh-Lanta Fidji) éliminée : "Je savais que j'étais foutue"

Vendredi 15 septembre, Mél a été éliminée de Koh-Lanta Fidji. La jeune femme de 25 ans qui a oeuvré pour le départ de Marvyn a non seulement fait face à son retour dans l'aventure mais elle a aussi été victime d'une stratégie qu'il a mise en place avec ses alliés pour la faire sortir. Mél revient sur son aventure pour Purepeople.com.

Qui aurait pu croire à un tel retournement de situation ?

J'ai été la première surprise. Quand j'ai su pour le départ de Thomas, je me suis tout de suite dit que Marvyn allait revenir. Là, ça a été très dur, je savais qu'il allait vouloir se venger. Je savais que j'étais foutue, il fallait que je trouve une solution.

Et c'était quoi la solution ?

J'avais deux possibilités : soit je faisais bonne figure, soit je mettais May en porte-à-faux. J'ai choisi la deuxième solution.

Que reprochez-vous vraiment à May ?

À la base, je n'avais pas d'affinité avec elle. Je lui reproche de ne pas avoir assumé son vote contre Marvyn. Lorsqu'il est revenu, on a eu une discussion groupée, on a tous assumé notre vote, Tugdual, Thomas, Tiffany, Magalie et moi. Et May, elle s'est cachée derrière nous en nous disant qu'on l'avait "forcée" à voter contre Marvyn. Or, on le lui a juste suggéré. Elle pouvait voter contre qui elle voulait.

Lors du conseil, vous avez découvert qu'il y avait dix bulletins dans l'urne et non neuf. À quoi pensez-vous à ce moment-là ?

Je me suis dit qu'il y avait une erreur, que ce n'était pas possible, qu'il y avait de nouveau un vote noir dans Koh-Lanta, qu'on ne nous avait pas prévenus et que Marvyn avait voté contre moi. Puis Denis Brogniart nous explique ce qu'il s'était passé [Théotime a eu droit à un double vote grâce à son séjour sur le Paradis perdu, ndlr]. Franchement, je n'ai pas vu le coup venir. Théotime, bien joué ! Il a été très fin sur ce coup.

Sans rancune ?

On est dans un jeu, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui je suis très amie avec Marvyn alors que dans le jeu, on a eu du mal l'un avec l'autre. Il faut faire la part des choses. J'ai joué, j'ai perdu, c'est de ma faute si j'ai été éliminée. Je l'assume et je prends ça avec le sourire.

Avez-vous eu l'occasion de vous expliquer avec Marvyn ?

On s'est parlé à la fin du tournage et on s'est revu à l'avant-première de l'épisode. On est même sorti après en boîte de nuit et on s'entend très bien. On va d'ailleurs se retrouver dans quelques jours en Bretagne. On est devenu vraiment très très amis. Marvyn n'est pas bête, il a fait la part entre le jeu et la vraie vie.

Son départ a fait grand bruit, vous avez été la cible d'internautes, comment vit-on cela ?

Vendredi dernier, j'ai reçu plein de notifications sur mon portable. Je me suis dit : "Tiens, je me suis fait plein d'amis, génial !" Mais en fait non. J'ai été attaquée de tous les côtés. Il y a même des gens qui ont dit qu'il voulait me voir brûler. Il y en a qui sont complètement fous. Après, j'ai vu le niveau intellectuel des gens qui m'ont écrit, j'ai vu le nombre de fautes d'orthographe et ça m'a tout de suite rassurée. J'ai envoyé quelques tacles, j'ai posté un long message pour m'expliquer et voilà.

Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à vivre pour vous : la faim, le manque des proches, de confort, d'hygiène ?

Le manque d'hygiène était assez dur à vivre, assez perturbant. J'étais obsédée par mes dents. J'avais l'impression qu'elles devenaient jaunes. Le manque de nourriture a aussi été très difficile. J'avais tellement faim !

Combien de kilos avez-vous perdu en neuf jours ?

J'ai perdu un tout petit peu plus que 5 kilos mais j'en avais pris quatre avant de partir afin d'avoir quelques réserves. J'ai repris 1,5 kilo depuis mon retour.

