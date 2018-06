EXCLU : Nabilla, Jessica Thivenin... Magali Berdah se livre sur leurs salaires !

À l'occasion de la sortie récente de son livre autobiographique baptisé Ma vie en réalité, Magali Berdah, patronne de l'agence Shauna Events, a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com. La business woman est ainsi revenue sur les différents salaires perçus par les candidats de télé-réalité de son agence.

D'après Magali Berdah, la somme perçue par les starlettes "dépend" de bien des choses. "Il y a des candidats qui font ça en plus de leur activité principale", confie-t-elle. Tandis que d'autres en vivent. "Il m'est arrivé de donner 800 ou 1000 euros par mois à certains comme il m'arrive de donner beaucoup plus, 20 000 ou 25 000 euros, à d'autres", ajoute-t-elle sans tabou.

Mais qui perçoit le plus d'argent au sein de son agence ? "En toute honnêteté, je facture forcément plus Nabilla", révèle Magali Berdah. Et de poursuivre : "Mais ma marge en pourcentage est la même. J'ai des gains avec les petits, les moyens, les gros..."

L'agent numéro 1 des stars de télé-réalité tient toutefois à rappeler que les salaires perçus par ces candidats sont imposables. "Il faut prendre en compte le fait qu'ils ont des entreprises, lance-t-elle. Le chèque que je leur fais n'est pas de l'argent qui va aller dans leur poche et qu'ils vont pouvoir dépenser (...). Ils ont des charges à payer." Ainsi, Magali Berdah assure qu'à leur manière, les candidats de télé-réalité "contribuent à l'économie française".

