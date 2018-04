EXCLU - Olivier (Koh-Lanta) souffrant : "Je me suis fait opérer en rentrant"

L'épisode de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1) diffusé vendredi 6 avril 2018, Olivier a quitté l'aventure sur décision médicale. À l'écran, le candidat confiait souffrir de maux de ventre. Alors que les téléspectateurs n'en savaient pas plus, il a accepté de se livrer pour Purepeople.com.

"J'ai eu une inflammation de la vésicule biliaire", révèle-t-il alors. Après s'être tordu de douleurs, Olivier a rejoint ce que la production appelle "la clinique" où il a été pris en charge par le staff médical de l'émission. "Ils m'ont mis une perfusion anti-douleur le temps que je prenne un avion et que je puisse faire mes analyses et une échographie", poursuit-il. Puis une fois le diagnostic posé, avant son départ définitif, Olivier a eu droit a des calmants.

"Je ne pensais pas partir mais le docteur ne voulait pas prendre de risque. J'ai essayé bec et ongles de contrer leur décision mais il n'y avait rien à faire... Et puis je respecte ce choix", confie également l'aventurier de l'équipe Jaune. Une sage décision puisque trois semaines après son retour en France, Olivier a été opéré. "On m'a enlevé la vésicule biliaire et maintenant tout va bien", rassure-t-il.

Rappelons que pour cette saison All Stars, les éliminés sur blessure ne sont pas remplacés. Coup dur pour les coéquipiers d'Olivier...

