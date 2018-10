EXCLU – Pamela Anderson blessée dans DALS 9 : La vérité sur les rumeurs

Pamela Anderson fait partie des grands favoris de la saison 9 de Danse avec les stars actuellement en cours de diffusion sur TF1. Associée à Maxime Dereymez, la star de 51 ans a séduit les jurés (Shy'm, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Patrick Dupond) avec ses trois premières prestations. Malheureusement le parcours très bien engagé de la compagne d'Adil Rami ne cesse d'être entaché par des blessures.

D'abord victime d'une sévère déchirure musculaire avant le lancement de Danse avec les stars, qu'elle avait réussi à surmonter, Pamela Anderson est à présent touchée à la cheville. "Je me suis blessée au mollet droit lors de la répétition de la nuit dernière. Nous ne faisions rien de fou, juste danser. C'était comme si quelqu'un m'avait lancé une balle de base-ball très fort dans la jambe. (...) Je viens de passer une IRM et je suis en route pour voir un autre médecin cet après-midi", a-t-elle fait savoir sur sa page Instagram le 17 octobre 2018. Si Chris Marques a estimé dans C'Cauet (NRJ) que l'ex-star pouvait danser pour le prime du samedi 20 octobre, et que certains ont avancé qu'elle abandonnerait, voici vraiment ce qu'il en est.

Selon nos informations exclusives, Pamela Anderson n'a pas assisté à la répétition générale de DALS 9 qui s'est déroulée dans la matinée de ce vendredi 19 octobre. Le kiné de l'émission a diagnostiqué qu'il était impossible pour la candidate de poser le pied par terre, ce qui compromet donc de façon certaine la prestation qu'elle devait assurer demain. Le règlement disposant que si un empêchement absolu ou médical touche un candidat, ce dernier est directement sélectionné pour le prime suivant, c'est-à-dire le prime 5 dans le cas de Pamela Anderson. Après vérification de cette clause, il a donc été statué que l'actrice ne danserait pas samedi 20 octobre, mais serait bien présente sur le plateau pour soutenir les autres candidats et qu'elle n'était pas évincée comme beaucoup l'ont déclaré. Pamela Anderson reste bel et bien dans la compétition et fera tout pour être de retour sur le parquet dans une semaine aux côtés de Maxime Dereymez qui la soutient dans sa blessure.

