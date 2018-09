Adil Rami, in love et "chanceux" : "Pamela est extraordinaire, fantastique"

Ce samedi 29 septembre 2018, Adil Rami est la vedette de la nouvelle édition de L'Équipe Magazine, posant en couverture de la publication et accordant une longue interview pour évoquer sa carrière de footballeur ou bien encore sa belle romance avec Pamela Anderson.

Depuis la victoire de l'équipe de France en Coupe du monde, où il a joué un rôle central sans entrer sur le terrain, le sportif de 32 ans a vu sa côte de popularité exploser. "Je vois bien, avec ce qui se passe autour de moi, que j'ai dépassé les limites du foot", admet-il. Pour autant, le défenseur de l'OM garde la tête sur les épaules et navigue aisément au milieu de toute cette médiatisation, même si cela signifie qu'il y parfois un prix à payer.

Ma vie privée n'est plus privée

On pense ainsi notamment à la visibilité de son couple avec Pamela Anderson, avec laquelle il vit une belle romance depuis plus d'un an. "Concernant ma vie privée, elle n'est plus privée. Et dans toutes les dernières histoires sur mon couple, la seule chose qui ne soit pas fausse, c'est l'orthographe de mon nom ! Je lis ces articles comme un roman, je ne suis pas au courant de ce qu'ils racontent !", lâche-t-il. Un pied de nez aux récentes rumeurs qui assuraient à tort que le duo s'était séparé.

Humble mais aussi très lucide, celui qui est papa des jumeaux Zayn et Madi (2 ans, nés de sa précédente relation avec Sidonie Biémont) sait pertinemment que partager la vie d'une telle star inclut de "basculer dans une autre sphère". C'est donc avec sérénité mais aussi beaucoup de tendresse et d'admiration qu'il évoque sa compagne. "Bien évidemment, Pamela Anderson, c'est Pamela Anderson. Il ne reste pas beaucoup de légendes et elle en est une, elle est extraordinaire, elle est fantastique, tout le monde aurait rêvé de la rencontrer, moi j'ai eu cette chance-là", a-t-il conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Adil Rami dans L'Équipe Magazine, actuellement en kiosques.