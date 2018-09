Adil Rami quitté par Pamela Anderson ? Sa réaction sans équivoque...

Difficile de faire perdre à Adil Rami sa bonne humeur et son sens de l'humour tonitruants... Même face à la révélation par un grand quotidien de la fin supposée du couple qu'il forme avec Pamela Anderson, le défenseur de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France prend le parti d'en rire !

Vendredi 7 septembre 2018, le New York Post affirmait dans sa fameuse rubrique people, la "Page Six", que l'ex-star de la série Alerte à Malibu, attendue de pied ferme sur les écrans français à l'occasion de sa participation toute prochaine à la neuvième saison de Danse avec les stars, avait mis un terme à leur relation après un peu plus d'une année de romance. TMZ.com a renchéri en avançant que le départ de Pamela se fait alors même qu'Adil aurait récemment parlé de mariage et précise qu'elle aurait donné à son fils Brandon la bague Cartier qu'il lui avait offerte après la victoire des Bleus lors de la Coupe du monde...

Le journal new-yorkais a donné la parole, pour étayer ses allégations, à un informateur dit "proche" de Pamela Anderson, 51 ans, selon lequel elle avait décidé de "se sacrifier" pour le bien des jeunes enfants - Zayn et Madi - du footballeur de 32 ans, issus de sa relation passée avec Sidonie Biémont. "Après avoir passé la semaine dernière avec les adorables jumeaux d'Adil, ça a fendu le coeur de Pamela qu'il ne les voie pas autant qu'il devrait, alors elle s'en va, pouvait-on ainsi lire le jour même où les deux petits garçons fêtaient leur 2e anniversaire (leur maman a d'ailleurs publié un joli vidéorama à cette occasion). Pamela pense que c'est à cause d'elle qu'Adil ne passe pas assez de temps avec ses enfants. Elle sort d'elle-même de sa vie pour qu'il puisse faire ce qu'il faut et être avec ses enfants. C'est une décision altruiste et totalement romantique de Pamela - elle est effondrée. Adil a du mal à trouver le bon équilibre entre sa vie avec Pamela et ce qui devrait être une relation saine avec son ex, la mère de ses enfants. C'est Pamela tout craché, de se sacrifier par amour. Il s'agit du bonheur d'Adil et du bien-être de ses fils. Elle sait qu'il la remerciera un jour."

Ce jour n'est en tout cas pas arrivé, pas plus visiblement que la rupture du couple, à en croire la réaction d'Adil Rami via sa Story Instagram quelques heures plus tard : deux émoticônes et un hashtag ont suffi à faire passer le message. "#gossipfaitvendre", a-t-il simplement écrit pour démentir ces ragots, ajoutant l'image d'un homme se frappant le front de consternation et le fameux smiley qui pleure de rire. On le reconnaît bien là.

Je chéris ce que nous avons

L'idylle, installée dans la région marseillaise où Pamela Anderson a emménagé il y a plusieurs mois avec l'international français, se poursuit donc, n'en déplaise à certains. Le contraire eut été étonnant, alors qu'Adil Rami a fait au cours de la trêve estivale l'agréable connaissance de sa belle-mère et que Pamela Anderson clamait son amour pour lui le 19 août dernier sur les réseaux sociaux et tordait le cou à des rumeurs de séparation : "Il a son emploi du temps avec l'OM et j'ai le mien avec Danse avec les stars. Nous serons tous les deux en France et nous nous encouragerons. Je chéris ce que nous avons", déclarait alors sans ambages celle que l'on retrouvera aussi dans les salles françaises en 2019 dans le film Nicky Larson réalisé par Philippe Lacheau.

Dans le même message, où elle louait la "générosité" et la "loyauté" de son chéri, la star américano-canadienne tenait également des propos effectivement pleins de sollicitude envers les jumeaux et leur maman : "Peut-être qu'il devrait être avec quelqu'un de plus jeune, une femme plus belle. Ou la mère de ses jumeaux – ça, ça me fait du mal. J'aurais aimé qu'ils trouvent un moyen de rester ensemble ; c'est difficile d'élever des enfants seul, ou dans deux maisons séparés. Je le sais bien", observait-elle avec beaucoup d'empathie. Des commentaires qui ont vraisemblablement été largement extrapolés, du côté du New York Post.

Bref, pas d'"Alerte à Marseille" à signaler ?