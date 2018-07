Pamela Anderson dans Danse avec les stars : "J'ai tellement de choses à donner"

Fin du suspense ! Pamela Anderson fera bel et bien partie des onze candidats de la nouvelle saison de Danse avec les stars à l'automne prochain. Après avoir signé son contrat dans la nuit du samedi 28 juillet 2018, la star américaine a finalement dévoilé un communiqué de presse officiel qui l'annonce fin prête à fouler le parquet.

Après plusieurs semaines de doutes et de négociation, la belle blonde, révélée dans la série à succès Alerte à Malibu, s'est finalement laissé convaincre de rejoindre la compétition de danse de TF1, après avoir déjà participé à deux reprises à la version américaine en 2010 et 2015.

Dans ce communiqué de presse, Pamela Anderson révèle avoir toujours voulu se lancer dans des projets artistiques malgré son appréhension : "Je n'avais jamais dansé mais on m'a souvent proposé des rôles à Broadway. C'est le destin qui semble me pousser à accepter ce défi. Mes enfants ont toujours été ma priorité. Et je n'avais pas le temps pour des films ou du théâtre. Maintenant qu'ils sont grands, je suis prête à accepter des rôles artistiques. Je suis déjà toute bouleversée à l'idée de danser. J'ai tellement de choses à donner."

Par ailleurs, la maman de 51 ans est très heureuse de pouvoir faire venir ses parents jusqu'à Paris lors des prime, eux qui ont rarement quitté la province du Canada où elle est née. Elle pourra également compter sur ses deux garçons, Brandon et Dylan, pour la soutenir. Sans oublier, bien entendu, son chéri Adil Rami. D'ailleurs, Pamela précise dans son annonce que c'est surtout grâce aux membres de la famille du footballeur qu'elle a accepté de rejoindre le programme, eux qui sont de grands fans.

"Ça va être très sympa. mais je suis déjà très nerveuse, mon corps et mon esprit ont besoin de ça. Je suis sûre qu'il y aura des larmes...", ajoute-t-elle avant de conclure : "Merci pour votre soutien et j'espère surprendre les gens et aussi les faire rire."