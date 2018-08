Pamela Anderson : Son couple avec Adil Rami critiqué, elle met tout au clair

Le 15 juillet 2018, Adil Rami devenait champion du monde à Moscou, en Russie. Sacré aux côtés de ses coéquipiers de l'équipe de France et de son sélectionneur Didier Deschamps, le footballeur français de 32 ans n'aura pourtant pas joué une seule minute durant le Mondial - même si sa bonne humeur, elle, a été aux avant-postes. Qu'importe, cette victoire a été, avant tout, collective.

Comme plusieurs autres Bleus, le défenseur de l'Olympique de Marseille a choisi de célébrer ce titre tant convoité de l'autre côté de l'Atlantique, à Los Angeles. Une destination qui ne doit rien au hasard puisque sa compagne Pamela Anderson continue de briller à Hollywood, bien qu'ils se soient installés ensemble à Marseille, dans une magnifique villa avec piscine, et que l'ancienne star d'Alerte à Malibu y habite à demeure. Adil Rami a d'ailleurs rencontré sa belle-maman, avec réussite, pour la toute première fois lors de ce voyage en Californie.

Alors que le footballeur a surtout fait la fête avec ses amis, certains ont cru que son couple avec Pamela Anderson battait de l'aile. Que nenni. Lassée des critiques, la blonde sexy de 51 ans a tenu à mettre les points sur les "i" sur Instagram. C'est en commentaire d'une photo publiée le 19 août 2018 que la future candidate de la neuvième saison de Danse avec les stars (TF1) s'est exprimée.

Pamela "aime ça"

Pamela Anderson a débuté son message en énumérant les nombreuses qualités de son compagnon : "Adil a tellement de qualités. Sa fidélité, sa loyauté, sa façon d'être un ami. C'est un bon fils, un bon frère. Il est généreux et drôle. Il a beaucoup de responsabilités, il prend soin de tout le monde... alors qu'il est si jeune. Il a besoin d'une soupape. Il a besoin de ses amis. Il a besoin de sa PlayStation pour se détendre. Les hommes ont besoin des hommes. Et d'une femme qui peut comprendre ça et le soutenir dans sa masculinité. J'aime ça."

La star a ensuite évoqué l'ancienne compagne d'Adil Rami, Sidonie Biémont (avec qui il a eu les adorables jumeaux Zayn et Madi) avec élégance : "Peut-être qu'il devrait être avec quelqu'un de plus jeune, une femme plus belle. Ou la mère de ses jumeaux – ça, ça me fait du mal. J'aurais aimé qu'ils trouvent un moyen de rester ensemble ; c'est difficile d'élever des enfants seul, ou dans deux maisons séparés. Je le sais bien." Et à ceux qui reprochent à Adil Rami d'avoir délaissé Pamela Anderson ces dernières semaines, la principale intéressée se montre directe et très claire : "Adil a fêté sa victoire à la Coupe du Monde de façon normale – il ne voulait pas que je sois avec lui dans les clubs, avec tous les joueurs et les filles faciles, et moi non plus. Laissez-le profiter. Ça n'arrivera qu'une fois dans sa vie. Je ne suis pas sa mère !"

Assurant être toujours en couple avec le footballeur de l'OM - avec qui elle a tout récemment dîné dans le restaurant branché chez Michelangelo -, celle qui a tourné dans le film Nicky Larson (de Philippe Lacheau, sortie prévue le 9 février 2019) évoque leur avenir à deux, unis. "Il a son emploi du temps avec l'OM et j'ai le mien avec Danse avec les stars. Nous serons tous les deux en France et nous nous encouragerons. Je chéris ce que nous avons", a-t-elle certifié.