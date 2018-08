EXCLU - TPMP : La véritable raison du retour de Bertrand Chameroy...

Bertrand Chameroy fera son grand retour dans Touche pas à mon poste ! le lundi 3 septembre 2018 pour le début de la nouvelle saison du talk le plus regardé en France. On s'en souvient, ce dernier était parti assez brutalement de l'émission de Cyril Hanouna en 2016, laissant derrière lui une série de questions sur la véritable raison de son départ. Certains soupçonnaient une brouille avec le trublion du PAF.

Mais la véritable raison est en réalité tout autre. Selon nos informations exclusives, Bertrand Chameroy n'a pas quitté TPMP à cause d'un différend avec Cyril Hanouna, mais à cause de sa rivalité avec un autre chroniqueur. En effet, l'ancien animateur d'OFNI (W9) souffrait de plus en plus de sa relation avec son rival de l'époque, Camille Combal.

Bertrand Chameroy aurait mal vécu les intentions du désormais présentateur de Danse avec les stars de prendre de plus en plus de place dans TPMP et à l'antenne de C8. Certains proches de la production évoquent même une série de coups bas de la part de Camille Combal envers Bertrand Chameroy afin de prendre le pas sur ce dernier dans la course au succès dans laquelle s'étaient lancés les deux jeunes chroniqueurs.

Baba se serait-il trompé ?

Dans cette rivalité, Cyril Hanouna avait clairement privilégié son ancien protégé Camille Combal, lui offrant un temps de chronique plus important, une émission en access prime time ("Il en pense quoi Camille"), plusieurs programmes en prime ("L'oeuf ou la poule", "Camille dans la rue"...) et mettant souvent en scène leur complicité à l'antenne. Baba jugeait alors Bertrand Chameroy, de huit ans le cadet de Camille Combal, encore un peu trop "vert".

Au regard de la tournure des événements, qui ont vu son ancien protégé devenir l'une des têtes d'affiche de son pire ennemi, TF1, Baba regrette-il son choix ? C'est ce que l'on peut penser. En effet, toujours selon nos informations, Baba a appelé Bertrand Chameroy après l'épisode Combal à TF1 afin de lui présenter ses excuses. Il lui a fait part de ses regrets d'avoir privilégié son ancien rival et se serait excusé de ne pas l'avoir plus aidé.

Un mea culpa à l'origine des discussions entre les deux hommes sur le retour de Bertrand Chameroy. Ce dernier ayant expliqué à Baba qu'il ne lui en voulait absolument pas, et qu'il se sentait toujours partie de la famille TPMP. Il aurait ensuite accepté les propositions de son ancien mentor de revenir dans l'émission.

Aujourd'hui, la relation entre les deux hommes est au beau fixe et tous les deux ont hâte de se retrouver à l'antenne. Toujours très populaire, Bertrand Chameroy effectuera un retour scruté pour une rentrée de TPMP qui s'annonce riche en événements.

