Ezra Miller (Justice League) : "On m'a dit que mon coming out était une erreur"

Le 15 novembre 2017, Justice League débarque sur nos écrans. Après le carton de Wonder Woman, on retrouve la sublime Gal Gadot en équipe avec Batman (Ben Affleck) et les petits nouveaux Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash. Ce dernier est interprété par Ezra Miller, jeune talent de 25 ans et premier acteur ouvertement queer à incarner un super-héros. Dans une interview accordée au site ShortList.com, le jeune homme raconte qu'on lui a reproché ce coming out, qui aurait pu être un frein pour sa carrière.

C'est en 2012, dans une interview au magazine américain gay Out, qu'il révèle être queer, un terme qui désigne "tout ce qui n'est pas hétérosexuel". Ezra Miller peut tomber amoureux de filles, de garçons, de personnes non-binaires, peu importe. Alors que sa carrière démarrait à peine, beaucoup lui ont dit que ce coming out était "une erreur" : "J'ai enlevé le barrage autour de mon identité. On m'a alors dit, quand j'ai donné cette interview - c'est un sujet très intéressant -, on m'a dit que j'avais fait une erreur. Qui ? Je ne donnerai pas de noms, mais des gens dans l'industrie du cinéma, des personnes en dehors aussi. Ils m'ont dit que ce n'était pas un hasard si tant d'acteurs gay, queer ou non-binaires dissimulent leur identité de genre ou leur sexualité à Hollywood. On m'a dit que j'avais été idiot en contrecarrant toutes mes chances de tenir des premiers rôles." Il a mal vécu le terme "erreur" et dit connaître beaucoup de monde dans le placard...