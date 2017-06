Wonder Woman cartonne : Gal Gadot terrasse Tom Cruise et sa Momie

Wonder Woman est bel et bien appelée à devenir la reine du box-office cet été ! La princesse des Amazones devenue super-héroïne projetée dans le monde moderne cartonne au box-office aux quatre coins du monde. Aux États-Unis, Gal Gadot a conservé son trône face à La Momie et à Tom Cruise, cumulant 57,1 millions de dollars en deuxième semaine d'exploitation contre 32,2 millions pour le nouvel entrant, reboot du film porté par Brendan Fraser.

À l'international, Wonder Woman a déjà rapporté à la Warner Bros 435,2 millions de billets verts, alors qu'il n'en a coûté que 149. En France, les prévisions estiment que le blockbuster devrait flirter avec la barre du million de spectateurs pour sa première semaine en salles. Une suite, qui réunira Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins, a d'ores-et-déjà été annoncée. "Le premier Wonder Woman traite beaucoup de la personne qu'elle va devenir. J'ai hâte de détailler qui elle est, et de la voir dans un autre grand film solo super-héroïque", avait déjà expliqué la cinéaste qui aurait dû réaliser Thor – Le Monde de Ténèbres mais avait claqué la porte de Marvel pour cause de différends créatifs.

Tout cela malgré diverses polémiques, autour de l'interdiction du film au Liban et en Algérie, sa suspension en Tunisie et une controverse concernant la religion et l'origine de sa star – certains observateurs américains ont dû mal à accepter que Wonder Woman soit juive et israélienne. D'autres ont érigé des prises de position de l'ex-Miss Israël, comme le fait qu'elle avait défendu l'offensive israélienne contre la bande de Gaza en 1967, en rendant hommage à ceux qui "risquent leur vie pour protéger [sa] patrie contre les actes horribles menés par (le mouvement islamiste) Hamas".

Pas de quoi entacher le succès international de Wonder Woman qui fait aujourd'hui l'objet d'un buzz pour le moins amusant sur les réseaux sociaux. Derrière le hashtag #WWgotyourback (signifiant "Wonder Woman protège vos arrières"), des femmes se sont amusées à imiter Diana et à parodier cette séquence du bal où l'héroïne cache son imposante épée dans le dos de sa robe de gala. On peut ainsi voir fleurir de nombreuses photos de fans essayant à leur tour de constater si le tour de passe-passe est réalisable ou non. Ou comment est né le Wonder Woman Challenge.