Wonder Woman au cinéma : Qui est Gal Gadot, la nouvelle star à Hollywood ?

Sa beauté, son charisme et son regard ont fait d'elle une Wonder Woman évidente. Près de quarante ans après Lynda Carter, c'est à Gal Gadot que revient l'honneur et la charge d'enfiler le costume de la super-héroïne. Mais qui est-elle ?

Gal Gadot (à prononcer Gadote pour briller en société) nous vient d'Israël, où elle est née en 1985 et dont elle a gardé la nationalité. Son père, Michael, est ingénieur, et sa mère, Irit, née Weiss, est enseignante, ses grands-parents sont des survivants de la Shoah. Rien ne prédestinait la jeune Gal à devenir une star à Hollywood. Loin de là. Elle commence par des études de biologie, avant de se tourner vers le droit. Entre-temps, de 18 à 20 ans, elle a effectué son service militaire obligatoire au sein de l'armée de défense d'Israël, où elle sert comme instructrice au combat pour les jeunes recrues. Deux années pendant lesquelles la jeune femme "apprend la discipline et le respect".

Pendant ce service militaire, Gal Gadot tente le concours de Miss Israël. Sa beauté juvénile et son sourire ravageur lui permettent de remporter le premier prix en 2004, lui ouvrant les portes de Miss Univers, où elle termine 15e. Elle devient alors mannequin, enchaîne les contrats avec des marques telles que Gucci ou Huawei et devient l'un des modèles israéliens les plus populaires du pays, derrière Bar Refaeli.

Elle a failli être James Bond girl

Côté cinéma, elle démarre plus tardivement, après avoir raté un rôle de James Bond girl dans Quantum of Solace, coiffée au poteau par Olga Kurylenko. Elle ne manquera de saisir à nouveau l'occasion en 2009 en intégrant le casting de Fast & Furious 4, film qui lance sa carrière hollywoodienne. Après des apparitions dans Crazy Night et Night & Day, la jeune beauté israélienne revient sur le devant de la scène en 2016 avec Triple 9, mais surtout avec Batman v Superman : L'Aube de la justice où elle incarne déjà Diana Prince, alias Wonder Woman.

Côté vie privée, Gal Gadot n'est pas un coeur à prendre. Voilà dix ans qu'elle file le parfait amour avec Yaron Versano, un photographe et agent immobilier qu'elle a épousé en 2008, et avec qui elle a deux enfants, Alma (en novembre 2011) et Maya (en mars 2017).