Gal Gadot : Découvrez qui est le beau mari de la Wonder maman

Parce que l'actualité ne concerne pas exclusivement Cannes, direction Hollywood où, le 25 mai, le Pantages Theatre accueillait la première du blockbuster Wonder Woman. Sur le tapis rouge, sa star principale, Gal Gadot, a aimanté tous les regards.

Vêtue d'une robe rouge dénichée chez Givenchy, la sublime Israélienne a fait l'unanimité sur le red carpet hollywoodien, entourée des autres acteurs du film et d'une flopée d'invités. La jeune maman, qui a accouché de son deuxième enfant (une petite fille prénommée Maya) en mars dernier, a pu ainsi afficher sa plastique parfaite retrouvée, à peine deux mois après la naissance de son bébé. Le tout sous le regard fier de son mari. Yaron Versano est discret, il n'a jamais osé poser avec sa femme sur les tapis rouges, mais il l'accompagne parfois, restant en retrait. Le beau gosse, que Gal Gadot avait rencontré lors d'un stage de yoga dans le désert (!), est un agent immobilier redoutable qui, en 2015, avait vendu l'hôtel particulier familial de New York à Roman Abramovich pour 26 millions de dollars. Lui aussi israélien bien que né à Amsterdam, Versano est en couple avec Gal Gadot depuis plus de dix ans, ils sont mariés depuis septembre 2008.

La toujours élégante Robin Wright (habillée en Saint Laurent) était également de la partie, tout comme Connie Nielsen (dans une robe Alberta Ferretti) et bien sûr Chris Pine, mais aussi Danny Huston, Elena Alaya et la réalisatrice Patty Jenkins. Du côté des invités, on a notamment croisé Robert Altman avec sa fille Jessica Altman, sa femme Lynda Carter (ancienne interprète de Wonder Woman) et son fils James Altman, le beau Kellan Lutz et sa mère Karla, l'élastique Jessie Graff ou encore Danielle Panabaker, Alexandra Siegel et Jason Fuchs.

L'histoire du film : C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs... et son véritable destin.

Wonder Woman en salles le 7 juin !