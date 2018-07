Fabien Gilot s'est marié avec Audrey, ses copains nageurs de la fête

Fabien Gilot avait demandé la main de sa belle Audrey il y a tout juste un an, lors d'un voyage en Israël. Désigné ambassadeur des Maccabiades 2017, compétition sportive juive organisée tous les quatre ans en Israël sur le modèle des Jeux olympiques, l'ancien nageur avait profité de sa présence à Jérusalem pour faire sa demande.

"Il est ma plus belle histoire d'amour. Tout ce dont une femme peut rêver. Il est exceptionnel, extraordinaire et c'est l'homme le plus merveilleux de la Terre. Je l'aime plus que tout. Je suis à cet instant la plus heureuse et la plus chanceuse de toutes les femmes. J'ai dit 'oui'", avait réagi la tout nouvelle fiancée à l'époque.