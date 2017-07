Fabien Gilot : Il demande Audrey en mariage, elle chavire de bonheur !

C'est ce qui s'appelle joindre l'utile et le très, très agréable : désigné ambassadeur des Maccabiades 2017, compétition sportive juive organisée tous les quatre ans en Israël sur le modèle des Jeux olympiques, Fabien Gilot a profité de sa présence en couple à Jérusalem pour demander sa compagne, Audrey Selles, en mariage. Elle a dit oui !

Le nageur nordiste licencié au Cercle des nageurs de Marseille, président du Conseil national du sport depuis le mois de mars, et la ravissante avocate marseillaise ont l'un et l'autre partagé l'heureuse nouvelle via Instagram. "Elle a dit oui", a sobrement jubilé Fabien Gilot, 33 ans, en légende d'un selfie à deux devant la Tour de David qui a suscité une flopée de félicitations – dont celle de la nageuse Charlotte Bonnet.

Audrey, quant à elle, a adressé une flamboyante déclaration d'amour à son chéri, membre du relais 4x100 m nage libre champion olympique à Londres (2012) et vice-champion olympique à Rio (2016) : "Il est ma plus belle histoire d'amour. Tout ce dont une femme peut rêver. Il est exceptionnel, extraordinaire et c'est l'homme le plus merveilleux de la Terre. Je l'aime plus que tout. Je suis à cet instant la plus heureuse et la plus chanceuse de toutes les femmes. J'ai dit 'oui' @fabien_gilot", s'est-elle extasiée, complétant son message d'une salve de hashtags tout aussi euphoriques : "mon amour", "mariageenapproche", "le seul et unique", "montout", "toutsimplementlemeilleur". Beaucoup, beaucoup d'émotion...