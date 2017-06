Fabienne Carat élégante et originale au côté de Richard Anconina

C'est à L'Atelier d​u France, dans le port de Grenelle, que toute l'heureuse petite famille de la chaîne France 3 s'est réunie le jeudi 22 dernier, pour une soirée d'exception. La directrice de la chaîne Dana Hastier et Anne Holmes, la directrice de la fiction, ont convié producteurs, réalisateurs et autres auteurs et comédiens vedettes du groupe France Télévisions. Parmi les invités venus célébrer la fête des Fictions, on a croisé la belle Fabienne Carat, qui a incarné Samia dans le feuilleton Plus belle la vie. Elle a fait forte impression dans une tenue chic et élégante, qui mettait son décolleté en valeur. La pétillante brunette a posé avec l'excellent Richard Anconina, star de La Vérité si je mens, qui joue un ténor du barreau dans La Loi de Christophe.

Philippe Caroit, qui a récemment incarné un flic solitaire dans le téléfilm Mallory, et Bruno Madinier, le héros de Meurtres à Étretat, étaient aussi de la partie, à l'instar de Gwendoline Hamon, l'interprète de Cassandre. Le réalisateur Bernard Uzan et sa femme Alexandra Vandernoot avaient aussi fait le déplacement, de même que Sylvie Flepp, alias Mirta dans Plus belle la vie, et François Vincentelli qui a donné la réplique à Claire Keim dans L'Inconnu de Brocéliande.

Tous ensemble, ils ont célébré les nombreux succès des fictions de la chaîne, qui a été 12 fois leader et 53 fois en deuxième position avec en moyenne 4 millions de téléspectateurs, grâce à ses séries emblématiques comme Capitaine Marleau ou Cassandre, sans oublier des unitaires qui ont marqué le public, comme Marion 13 ans pour toujours sur le harcèlement avec la talentueuse Julie Gayet, qui a obtenu de nombreux prix.

Coline Chavaroche