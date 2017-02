Julie Gayet, maman face au deuil et au harcèlement, primée et comblée

Lundi 13 février, le Théâtre du Châtelet accueillait la 22e cérémonie des Lauriers de la Radio et de la Télévision, organisée par le Club Audiovisuel de Paris. Une soirée durant laquelle France Télévision s'est distingué avec pas moins de huit prix récompensants des programmes ou personnalités de France 2, France 3, France 4 et France 5. Une soirée durant laquelle a également brillé Julie Gayet.

L'actrice et productrice était là pour recevoir le Prix de la fiction pour Marion, 13 ans pour toujours, de Bourlem Guerdjou. Le film racontait la véritable histoire de Marion Fraisse, qui avait 13 ans quand elle s'est pendue, le 23 février 2013. À côté d'elle également au bout d'une corde comme un symbole, son téléphone portable. Et une lettre, dans laquelle la jeune fille s'adresse directement à ses camarades de classe qui l'ont harcelée. Atteinte au plus profond d'elle-même par ce drame, sa mère Nora le dépasse néanmoins pour remonter le fil de ces terribles évènements et rendre justice à sa fille. Présente aux côtés de Julie Gayet, qui lui donne corps à l'écran, Nora Fraisse est apparue émue aux larmes par le prix.