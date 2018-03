Fabienne Thibeault en deuil : Sa mère est morte

Samedi 3 mars 2018, Fabienne Thibeault annonce à ses nombreux admirateurs la mort de sa mère. La chanteuse québécoise de 65 ans a posté une photo et un message. Elle y explique que son frère lui a écrit et qu'elle a compris immédiatement qu'il lui annonçait le décès de leur mère...

"J'ai les yeux sur la messagerie... Je vois les petits points qui bougent... les mots apparaissent... mon frère écrit... je sais. Elle est partie... Elle est venue me voir je l'ai senti... hier matin encore je lui ai parlé... Elle n'a pas pu m'attendre... mais elle est passée à travers moi en partant... c'était Fort... mon Dieu que c'est dur mais c'est si beau !", a écrit la mythique artiste révélée dans Starmania.

Les admirateurs de Fabienne Thibeault lui ont écrit près de 500 messages, rien que sur Facebook, pour lui présenter leurs condoléances et lui envoyer des bonnes ondes. L'artiste n'est pas restée insensible à ces preuves d'amour. Celle qui incarnait Marie-Jeanne, la serveuse automate, dans la comédie musicale culte de Michel Berger et Luc Plamondon, a été très touchée par ces attentions. Dans un second message, publié quelques heures après le premier, Fabienne écrit : "Merci à tous pour vos témoignages de réconfort pour le départ de ma mère."