Fanny (Secret Story 10) en bikini deux mois après avoir accouché !

Deux mois après avoir accouché d'un petit Sandiego, Fanny Rodrigues est déjà de retour en bikini sur Instagram !

Pour rappel, c'est le 10 mai 2017 que Fanny, première candidate de Secret Story à avoir découvert sa grossesse au cours de l'aventure, donnait la vie à son petit trésor. Très vite, la jeune maman et son compagnon Joao multipliaient les déclarations d'amour sur les réseaux sociaux.

Quelques semaines plus tard, Fanny est toujours sur son petit nuage de jeune maman... mais ce n'est pas pour autant qu'elle s'oublie en tant que femme. Dimanche 16 juillet, la jolie rousse de 25 ans a même décidé de se montrer en maillot de bain ! "Je suis maman depuis deux mois et c'est sans honte et même avec fierté que j'assume mon corps !", a-t-elle effectivement commenté en légende d'un cliché très caliente.

Bien évidemment, les internautes n'ont pas tardé à féliciter l'ex-locataire de la Maison des Secrets établie au Portugal depuis quelques années. "Tu as bien raison Fanny, il faut s'assumer !", "Comme tu es bien pour une femme qui vient d'accoucher", "Même après avoir eu ta petite merveille, t'es toujours au top ! On dirait que ton ventre n'a pas bougé d'un poil", "Tu es vraiment belle Fanny", pouvait-on lire dès les premières réactions.