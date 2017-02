Fashion Week : Blake Lively, modeuse lumineuse avec sa grande soeur

Jusqu'à son terme, la New York Fashion Week aura réservé de jolies surprises à la planète mode ! La dernière en date s'appelle Blake Lively et s'est montrée mercredi matin aux Spring Studios, théâtre du défilé Michael Kors Collection automne-hiver 2017. L'épouse de Ryan Reynolds et maman de deux filles s'y est rendue habillée d'une robe Michael Kors Collection (collection printemps-été 2017) et accompagnée de sa demi-soeur, l'actrice Robyn Lively. Deux jours plus tôt, les deux femmes ont assisté à la soirée de lancement d'un nouveau produit L'Oréal Paris au West Edge NYC.

Chez Michael Kors Collection, Blake et Robyn Lively avaient pour voisines de premier rang la redoutable Anna Wintour ! Étaient également présentes Rainey Qualley, Selah Marley et Sistine Stallone (les filles d'Andie Macdowell, Lauryn Hill et Sylvester Stallone), Alexandra Richards (fille du guitariste des Rolling Stone Keith Richards) et sa mère Patti Hansen, Emily Ratajkowski, Erin Wasson, les top models Jourdan Dunn et Soo Jon Park.

Sur le podium, Amber Valletta, Ashley Graham, Bella Hadid, Kendall Jenner et les mannequins participants ont régalé les spectateurs.

La Fashion Week new-yorkaise terminée, le mois de la mode continue à Londres, Milan et Paris.