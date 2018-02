Fashion Week : Pauline Ducruet, Isabelle Huppert et les VIP au défilé Dior

Depuis le 26 février 2018, Paris est le théâtre des défilés prêt-à-porter des collections femme automne-hiver 2018/2019. Ce mardi 27 février, la maison Dior était à l'honneur et le front row du défilé, au Musée Rodin, était occupé par un parterre de stars.

C'est sous l'oeil attentif de Pietro Beccari, nouveau PDG de Dior, que les mannequins ont défilé pour présenter les pièces de la collection. Toutefois, le patron n'était pas le seul à admirer le travail abattu par les équipes de la célèbre maison de couture puisqu'on a pu voir le mannequin et actrice Cara Delevingne (visage de la ligne de soins Capture Youth de Dior), Isabelle Huppert, Pauline Ducruet, Olivia Palermo et son mari Johannes Huebl, Bianca Jagger ou encore Charlotte Le Bon, Dylan Penn, Winnie Harlow, Laura Love, Mathilde Favier et sa fille Héloïse Agostinelli, Olga Kurylenko, Yasmin Le Bon, Julia Restoin Roitfeld...

Pour ce défilé, la directrice artistique Maria Grazia Chiuri a imaginé une collection autour de la femme émancipée et forte. Ainsi, le décor affichait des mots comme "Protest" et "Women's rights are human rights". En plein mouvement #MeToo, la styliste a choisi d'engager Dior dans le soutien aux femmes. D'entrée de jeu, on a pu voir défiler un mannequin portant un pull avec l'inscription "C'est non, non, non et non !" Une démarche, certes légère (c'est de la mode !), mais à saluer...

