Fatimih Dávila : La Miss de 31 ans retrouvée pendue

Comme le rapporte le New York Post, le corps de Fatimih Dávila a été retrouvé pendu jeudi 2 mai 2019 dans la salle de bain de la chambre d'hôtel où elle logeait, à Mexico. Devenue mannequin après avoir été sacrée Miss Uruguay en 2006, la jeune femme de 31 ans devait témoigner dans une affaire de prostitution...

Selon les premières informations révélées par la police, Fatimih Dávila s'était rendue au Mexique dès le 23 avril 2019 pour y passer un entretien d'embauche. "D'après les recherches menées jusqu'à présent, il a été établi que c'est une connaissance qui l'a aidée à s'installer dans cet hôtel", a fait savoir le bureau du procureur sans donner plus de détails. Les autorités devront déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre, car la jeune femme était au coeur d'un scandale de prostitution.

En effet, Fatimih Dávila était citée comme escort travaillant pour un agent et supposé mac, José Miguel Acostaen, dans un livre paru en 2012, Dreams Broken, qui relatait un trafic international de prostitution. La beauté brune, qui avait pourtant l'ambition d'étudier l'anglais et le journalisme, y était présentée comme une source majeure de revenus. "En cinq ans, la jeune femme qui rêvait de conquérir le monde avait abandonné ses aspirations professionnelles et ses conversations n'étaient désormais plus tournées que vers la nationalité des clients avec lesquels elle couchait", pouvait-on lire dans l'ouvrage. Un scandale qui devait se transformer en procès et pour lequel elle était citée à comparaître...