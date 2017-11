Faustine Bollaert et son mari Maxime Chattam : "Notre couple est très équilibré"

Faustine Bollaert file le parfait amour avec l'écrivain Maxime Chattam, qu'elle a rencontré en 2011 à l'antenne d'Europe 1 et épousé un an plus tard. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Nous deux, l'ancienne animatrice du Meilleur Pâtissier (M6), désormais aux commandes de Ça commence aujourd'hui (France 2), fait quelques confidences sur sa relation avec son mari.

Je le ramène sur terre, lui m'emmène dans les étoiles

"Je ne l'ai pas épousé par hasard", avoue alors l'animatrice de 38 ans. Si elle est très terre-à-terre, lui est plutôt rêveur... "Il sait nous construire une vie pleine de fantaisie et de rêve, poursuit-elle. Lorsqu'il nous raconte des histoires, je ne sais jamais si c'est vrai ou s'il m'embarque dans une histoire féerique, car il a le don de rendre le quotidien un peu fou."

Vivre avec Maxime Chattam, spécialisé dans le roman policier, est un "privilège" pour Faustine Bollaert car "il n'est pas ancré dans la réalité" et l'aide à "rompre avec la pesanteur du quotidien". "Notre couple est très équilibré, je le ramène sur terre, et lui m'emmène dans les étoiles", résume-t-elle joliment.

Je suis fière de mes enfants

Ensemble, les amoureux sont parents de deux enfants : la petite Abbie (4 ans) et le petit Peter (2 ans). La jeune maman confie vouloir leur transmettre certaines valeurs qui lui sont chères, à l'instar de "la bienveillance, la tolérance et le respect". Et bien que ses enfants soient encore tout petits, l'animatrice se dit "fière" d'eux, et particulièrement de sa fillette, "tellement heureuse à l'idée de retrouver ses copains et pas du tout dans [ses] jupes".

Du haut de ses 4 ans, Abbie est "indépendante" et "fonce vers la vie" comme le confie sa maman. "Je trouve parfois qu'elle quitte un peu vite la protection maternelle mais je me réjouis de la voir se nourrir des autres et aimer les gens. Avoir le goût des autres, c'est fondamental", estime Faustine Bollaert.

Une interview à retrouver en intégralité dans les pages du magazine Nous deux, actuellement en kiosques.