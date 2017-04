Julia Vignali remplace Faustine Bollaert à la tête du "Meilleur pâtissier"

Si l'on savait déjà que Faustine Bollaert allait quitter M6 pour débarquer sur le Service public, nous avons appris mardi 25 avril que la très belle Julia Vignali était quant à elle sur le point de la remplacer à la tête du Meilleur Pâtissier.

Ce sont nos confrères du Parisien qui ont annoncé cette arrivée de l'animatrice de 41 ans sur l'ancienne "petite chaîne qui monte". L'ex-animatrice de #weekend sur TF1 et des Maternelles sur France 5, qui n'est autre que la compagne de l'acteur Kad Merad à la ville, ne tardera d'ailleurs pas à mettre la main à la pâte puisque le tournage de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier devrait débuter le 3 mai prochain.

"J'avais envie de travailler pour M6 depuis longtemps, eux aussi. La place était disponible, moi aussi... Les planètes se sont alignées, a-t-elle confié à nos confrères. Je mesure la chance qui m'est donnée, c'est un format devenu incontournable et j'y retrouve les valeurs de bienveillance et d'écoute qui me sont chères."

Effectivement, la dernière saison en date du Meilleur Pâtissier avait rassemblé en moyenne 3,9 millions de téléspectateurs sur M6, de quoi donner un gros coup de projecteur sur une carrière télé !

De son côté, sur France 2, Faustine Bollaert (38 ans) héritera notamment de magazines diffusés l'après-midi et en soirée.