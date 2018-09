Faye Dunaway joue les divas capricieuses chez son coiffeur favori

Faye Dunaway a encore fait des siennes. Selon le New York Post, l'actrice de 77 ans a joué les divas au salon de coiffure de luxe Warren Tricomi à Manhattan, au point de rendre les employés fous avec ses caprices. Le pire est que ce n'est pas la première fois que la star américaine se met à dos ses coiffeurs préférés.

"Après avoir décalé son rendez-vous dix fois dans la même journée, elle s'est ensuite écriée, 'Je suis prête maintenant !', rapporte un témoin. Ils lui ont dit qu'elle ne pouvait pas leur parler de cette façon et elle a demandé : 'Vous savez qui je suis ?'... Avant de crier, 'Je suis Faye Dunaway !'" Mais les excentricités ne s'arrêtent pas là : "Elle vient toujours avec une balance et mesure sa salade et d'autres aliments, souvent en en mettant partout et en criant sur les employés pour qu'ils nettoient parce qu'elle pourrait glisser."

Diva récidiviste

Le propriétaire du salon de coiffure se veut plus modéré et compréhensif avec l'actrice de Bonnie and Clyde : "Faye va bien. Je la connais depuis au moins 40 ans, a commenté Edward Tricomi. Ecoutez, tout le monde à des hauts et des bas, mais Faye va bien. Elle n'est pas un problème. Elle n'est pas plus prétentieuse que n'importe qui." La principale intéressée aurait quant à elle raccroché lorsque le New York Post a tenté de la joindre.

L'an dernier, la comédienne oscarisée avait claqué la porte d'un autre salon, laissant une note de 3 000 dollars pour des extensions de cheveux. Elle avait alors expliqué, toujours au même journal : "J'ai payé tout ça maintenant, mais je n'y retournerai pas parce que ce n'est pas le prix qu'ils avaient annoncé. Donc, je ne sais pas quoi dire à part que je n'ai pas fait de crise."