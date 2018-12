Fidji (Les Princes 6), prise de poids et chirurgie : "J'ai pris goût à ça"

Régulièrement, Fidji se plaît à partager son quotidien avec ses fans sur ses réseaux sociaux. Et en octobre dernier, la candidate des Princes de l'amour 6 (W9) a dévoilé une photo qui a beaucoup interpellé les internautes. Elle y pose de dos, devant une belle voitures. Et nombreux sont ceux qui se sont demandé si elle avait eu recours à la chirurgie esthétique pour ses fesses. Une question à laquelle la jeune femme de 28 ans a répondu à l'occasion d'une interview pour Purepeople.

"Intox, les gens se sont réveillés sur l'une de mes photos récemment parce que je suis de dos. Il faut savoir que quand j'ai commencé la télé-réalité [en 2014, dans Friends Trip, NDLR], je faisais 10 kilos de moins. J'étais très fine, je n'avais pas de formes. (...) Finalement, j'ai quasiment pris 10 kilos, et j'ai toujours eu des hanches", a confié Fidji. Et de préciser : "C'est venu petit à petit et au final, je ne me sentirais pas bien si j'étais aussi maigre qu'avant, sans aucune forme. J'ai pris goût à ça et je me sens bien comme ça."

Fidji ne cache pas avoir déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Elle nous a même dévoilé combien elle avait déboursé pour avoir le corps de ses rêves : "Je dirais 9 000 euros pour les seins et le nez. Et une injection aux lèvres de 400 euros je pense."

