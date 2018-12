EXCLU – Fidji (Les Princes 6) manipulée par un ex : "Il a profité de moi"

Depuis le 3 décembre 2018, W9 diffuse la saison 6 des Princes à laquelle Fidji a participé. Après s'être prêtée à notre interview Power of Love, la jeune femme de 28 ans révélée dans Friends Trip (NRJ12) est revenue sur son aventure en Espagne qui était assez "compliquée" à vivre pour elle.

"Dans Les Princes, j'étais hyper méfiante. En plus, c'est un programme. Donc je me demande s'ils étaient là pour passer à la télé ou s'ils étaient vraiment intéressés. J'étais très méfiante, je prenais mon temps", nous a confié Fidji. Elle nous a ensuite expliqué pour quelle raison, selon elle, elle avait eu autant de mal à trouver la perle rare : "Je pense que, plus je prends de l'âge, plus je suis exigeante. Du coup, je recherche des qualités chez un homme qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue."

Il faut dire que Fidji s'est déjà fait avoir par certains de ses petits amis, dont un qui l'a particulièrement marquée : "J'ai déjà été avec un mec qui a profité de moi. Il a cherché un peu de notoriété et à être en sécurité financièrement."

