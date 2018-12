Fidji (Les Princes de l'amour 6), sa rupture difficile avec Ricardo: "Tu subis..."

À l'occasion de son interview "Power of love", la candidate des "Princes de l'amour 6" (W9) a dévoilé quel était son plus gros chagrin d'amour. Fidji a également évoqué sa première fois ou la manière peu délicate dont elle a rompu avec l'un de ses ex.

Ce lundi 3 décembre 2018, W9 donne le coup d'envoi des Princes de l'amour 6. À l'occasion de la conférence de presse, Purepeople a soumis Fidji à son interview "Power of love" afin d'en savoir plus sur sa vie amoureuse. L'occasion d'apprendre qu'elle a connu son premier amour à l'âge de 16 ans. À lire aussi Marion Bartoli et sa vie sentimentale : "J'ai eu une rupture un peu difficile" Ricardo et Fidji (Moundir 2) : Les deux ex évoquent leur relation ! Amir : "Mes ruptures ont été difficiles, avec des larmes..." "J'avais 16 ans. Mon petit copain en avait 20, c'était très difficile pour mes parents. Mais c'était cool, ça a duré trois ans", a confié la jeune femme de 28 ans. Elle nous a ensuite expliqué que son plus gros chagrin d'amour était lié à son ancien petit ami Ricardo qu'elle a rencontré en 2014 dans Friends Trip (NRJ12) : "C'était avec Ricardo parce qu'on avait une relation qui était publique, donc tu subis le jugement de tout le monde. Et, en général, quand tu te sépares de quelqu'un, t'aimes bien que ce soit tranquille. Là, c'était à l'extrême." Concernant sa première fois, Fidji assure n'avoir pas été "hyper marquée". Et de conclure qu'elle a déjà rompu avec l'un de ses petits amis par SMS : "Après trois ans de relation. Ça fait mal, je peux comprendre et je suis désolée." Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook