Finale de Koh-Lanta 2019 : qui connaît l'identité du vainqueur ?

Koh-Lanta 2019 (ou Koh-Lanta, la guerre des chefs) touche à sa fin sur TF1. La première chaîne diffuse en effet la finale de son émission d'aventure ce vendredi 21 juin. Les téléspectateurs vont découvrir qui de Cindy, Steeve, Clo, Aurélien ou Maud sera sacré grand gagnant.

Comme chaque année, il ne devrait pas y avoir de fuite sur le nom des derniers finalistes ou du vainqueur. Il faut dire que très peu de personnes savent qui remporte l'aventure. Pour rappel, les personnes gagnent la course d'orientation affrontent l'épreuve des poteaux par la suite. Et l'aventurier qui tient le plus longtemps doit choisir celui ou celle qui sera face à lui. Les résidents du jury final votent ensuite pour l'un des deux et le nom est révélé au terme de la soirée diffusée en direct sur TF1.

En attendant ce grand jour, seuls cinq membres de la production, dont l'animateur Denis Brogniart (52 ans), connaissent le nom du gagnant comme le dévoilent nos confrères de Télé 2 Semaines. Et hors de question de dire quel candidat a été le plus plébiscité par ses camarades.

Pour rappel, c'est Cyril qui a quitté l'aventure la semaine passée à cause du hasard. Lors du dépouillement, il y a eu une égalité entre Clo et lui. Un deuxième vote a donc été organisé, mais, une fois de plus, ils avaient le même nombre de voix contre eux. Denis Brogniart a donc organisé un tirage au sort pour les départager. Et c'est le designer de 37 ans qui a tiré la boule noire.

