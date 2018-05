Finale de Koh-Lanta All Stars : Pascal gagne les poteaux et choisit Clémence

Pascal, Javier, Clémence et Jérémy sont les finalistes de cette édition All Stars Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) ! S'ils espèrent tous aller au bout, l'un d'entre eux quittera l'aventure à l'issue de la course d'orientation. Les trois autres s'affronteront lors de la mythique épreuve des poteaux. Et le grand gagnant choisira contre lequel des deux autres il disputera cette finale !

Course d'orientation

Afin de se qualifier, les naufragés doivent trouver un des trois poignards cachés. Ils doivent ainsi définir la zone dans laquelle ils se trouvent. Ces dernières sont reconnaissables par des points tels que l'arbre lacéré, la pierre émeraude et la souche du désert. Puis de là, ils doivent, dans un rayon de quinze pas, trouver une balise sur laquelle apparaîtra une couleur qui correspond à une direction et un chiffre indiquant le nombre de pas qui les sépare du poignard.

Clémence, Javier et Pascal décident de se diriger chacun vers repère différent. Jérémy se dirige quant à lui vers l'un des trois repères, celui de l'arbre lacéré. Si tous se mettent à chercher, Pascal se trompe de direction et marche sur les traces de Clémence à la recherche de la souche du désert. Très rapidement, il trouve le repère ! C'est la confusion entre les deux alliés... Dans la foulée, Clémence trouve également la souche du désert. Entre stress et tensions, ils se mettent alors tous les deux à chercher la balise. Clémence la trouve avant Pascal.

De son côté, Jérémy finit également par trouver son repère, l'arbre lacéré. Stressé mais réfléchi, l'aventurier se concentre pour trouver la balise. Stratégie gagnante car il la trouve en quelques secondes ! Il fonce vers la table d'orientation et retourne sur la plage dans le but de trouver le poignard. Jérémy est le premier à remporter l'orientation en 54 minutes ! Clémence suit et apporte son poignard au bout d'1h20.

Pascal fonce alors rejoindre son ami Javier qui galère à trouver sa balise. Alors que Javier a du mal depuis le début, Pascal trouve la balise en quelques minutes ! Cependant, il interdit à son ami de le suivre. De là s'en suit une dispute entre les deux aventuriers. Après ça, Pascal retourne à la table d'orientation afin de savoir dans quelle direction il doit aller pour chercher le poignard... et finit par le trouver ! C'est donc Javier qui est éliminé à l'issue de cette course d'orientation.

Épreuve des poteaux

Jérémy, Clémence et Pascal sont qualifiés. Ils doivent tenir debout le plus longtemps possible sur un poteau de bois planté dans l'eau. Au fil du temps, le rectangle sur lequel ils doivent tenir en équilibre se réduira. Une épreuve qui s'annonce difficile notamment en raison du vent.

Les trois aventuriers ne bougent pas d'un poil et restent concentrés. Au bout de d'1h30, le rectangle se réduit et devient un carré. Si Clémence et Pascal restent immobiles, Jérémy se crispe et semble avoir une crampe. Rapidement, l'aventurier se reprend.

Au bout de 2h30, l'épreuve se corse encore un peu plus puisque la partie avant du carré est enlevée. Jérémy tombe le premier, 5 minutes après ce changement. Après avoir vacillé, Clémence tombe à son tour. Pascal remporte alors haut la main l'épreuve des poteaux !

Pascal finit par choisir Clémence pour l'accompagner en finale, face au jury. Jérémy est alors hors course.