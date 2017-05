Fiona Gélin : "Dans la dèche... c'est l'horreur !"

Au moment de sortir son autobiographie intitulée Si fragile, Fiona Gélin espérait revenir un peu dans la lumière après des années de traversée du désert. Il faut dire que le show-business n'est pas toujours que strass et paillettes... Malheureusement, aujourd'hui encore elle vit du RSA.

Interrogée par Ici Paris pour faire le point sur sa vie, Fiona Gélin ne cache rien de ses gros soucis financiers, elle qui vit avec 500 euros par mois. "Je suis encore dans la dèche. Je suis toujours au RSA et c'est la catastrophe ! Le livre ne m'a pas permis de sortir à la tête de l'eau, hélas (...) Je n'ai pas gagné d'argent", dit-elle. Aujourd'hui, le téléphone ne sonne presque plus et logiquement elle galère pour gagner sa vie. "C'est l'horreur ! Je n'ai jamais été autant en difficulté dans ma vie. C'est épuisant. Et je suis de moins en moins aidée par mes proches", ajoute-t-elle.

Fiona Gélin, désormais âgée de 55 ans, espère se relancer une nouvelle fois avec trois projets sous le coude. D'abord, un seule-en-scène qu'elle va présenter à des producteurs le 6 juin, puis la pièce de théâtre Les Frangines dès octobre 2018 et enfin grâce à un nouveau livre, Chroniques des gens humbles, en cours d'écriture. Pour l'heure, elle garde le moral grâce à ses proches, à commencer par son fils Milan (27 ans et patron d'un food-truck bien connu des parisiens, Le camion qui fume) et de sa petite-fille de 5 ans. "Je suis une mamie heureuse", dit-elle.

Thomas Montet