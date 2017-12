Flavio Briatore et Elisabetta Gregoraci : Le divorce après 11 ans d'amour

Flavio Briatore et Elisabetta Gregoraci, qui fut égérie Wonderbra, divorcent après neuf ans et demi de mariage et onze ans d'amour. C'est ce qu'annonce toute la presse italienne. Un accord a été trouvé par le couple et entériné par les leurs avocats respectifs le 23 décembre 2017.

Selon La Stampa, Elisabetta Gregoraci continuera de vivre à Monaco comme l'ex-homme fort de la Formule 1 qui fut directeur des écuries Benetton et Renault F1 Team avant d'être définitivement exclu de la discipline suite à la polémique du Grand Prix automobile de Singapour 2008 où Renault et ses pilotes avaient triché. Elisabetta s'installe dans une villa proche de celle qu'elle occupait avec Flavio Briatore et leur fils Falco, né à Nice en 2010.

Depuis que la Formule 1 lui a tourné le dos, Flavio Briatore, 67 ans, poursuit sa carrière dans le monde des affaires. En 2005, il a créé sa propre marque de prêt-à-porter masculin Billionaire Couture.

Avant de séduire la sublime Calabraise, qui s'est envolée pour Miami pour les fêtes de fin d'année, Flavio Briatore a vécu une histoire d'amour tourmentée avec le top model Heidi Klum. Le couple a eu une petite fille Leni (13 ans) qui sera finalement adoptée par Seal. Avant cette histoire, Briatore a été fiancé à Naomi Campbell dont il est resté très proche.

Cette affaire de divorce réglé, l'homme d'affaires s'est envolé avec son fils dans son jet privé direction sa propriété de luxe au Kenya. Flavio Briatore débutera 2018 au coeur des paysages majestueux de l'Afrique de l'Est.