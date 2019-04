Flora Coquerel au Bénin, "dépassée" par les événements : "C'est désolant..."

Actuellement au Bénin avant d'aller promouvoir son documentaire Wax In The City à Abidjan (Côte d'Ivoire), Flora Coquerel se dit "dépassée" par les événements...

En effet, notre Miss France 2014 était à Cotonou (la capitale du pays), dimanche 28 avril 2019, lorsque le gouvernement a décidé de couper l'accès à internet et de fermer les frontières pendant 24h en marge de la tenue des élections législatives. Des élections auxquelles les partis d'opposition n'ont pas été autorisés à se présenter...

Face à cette situation alarmante, Flora Coquerel – 25 ans, dont la mère est béninoise – a pris la parole sur Instagram dès qu'elle a pu retrouver une connexion. "Les amis, parlons peu mais parlons bien. Franchement, couper internet à toute la population béninoise pendant 24h, vraiment tout le monde, et au-delà des réseaux sociaux, ne pas avoir accès aux mails, aux appels internationaux, je n'ai pas pu appeler ma mère, elle ne savait pas comment allaient ses filles... Et en plus de ça, les frontières étaient fermées donc tout me dépasse là. Franchement le Bénin, petit pays exemplaire comme on a toujours été, arriver à ça c'est désolant. Empêcher la population de communiquer, non c'est beaucoup trop, ça me dépasse. Comment tu peux faire ça ? On ne savait même pas ce qui allait se passer. S'il se passe un truc, tu ne peux même pas téléphoner puisque ça ne passait pas. Le Bénin, vraiment, ne faites pas un pas en arrière. Je suis dépassée", a commenté l'ex-reine de beauté très engagée, notamment via son association Kelina, pour l'éducation et la santé des plus jeunes.