Florence Foresti dans "De plus belle" : La star comme on ne l'a jamais vue

La chef costumière de Kaamelott, Anne-Gaëlle Daval, a offert un costume qui promet d'être superbe à Florence Foresti. Réalisatrice du film De plus belle, l'artiste – épouse à la ville d'Alexandre Astier – a choisi de donner le premier rôle à la star de l'humour si populaire et maîtresse de cérémonie impeccable. Les premières images que l'on voit dans la bande-annonce, déjà très empreintes d'émotion, ont déjà de quoi toucher en plein coeur.

L'histoire : Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l'avant, à vivre, à voir du monde... C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis, charmant... charmeur... et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n'a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s'aimer, pour devenir enfin la femme qu'elle n'a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis...

Le premier rôle masculin est dans les mains du héros du Bureau des légendes, Mathieu Kassovitz,. Au casting figurent également Nicole Garcia, Jonathan Cohen, Olivia Bonamy et Josée Drevon. Florence Foresti a partagé l'affiche du film De plus belle sur Instagram, un poster au sens graphique certain qui annonce une oeuvre sensible et délicate. L'irrésistible comédienne nous dévoilera un visage loin de ses sketchs qu'il nous tarde de découvrir !

De plus belle, en salles le 8 mars