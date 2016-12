Florent Manaudou : 2016, l'année de tous les changements et des selfies sexy

Le beau bosse s'affirme

Des jolis selfies, il y en a toujours eu, mais plus les semaines de 2016 se sont écoulées, plus les photos de Florent Manaudou se sont faites sexy. L'athlète sait sublimer son imposante silhouette musclée. Impossible de rester de marbre lorsqu'il dégaine son regard de braise ou joue la carte du T-shirt mouillé. Florent aurait-il pris conscience cette année de son pouvoir de séduction et de son sex-appeal ?