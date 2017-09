Florent Manaudou, dix ans de moins : Sa nouvelle coupe surprenante

Florent Manaudou adore se lancer de nouveaux défis. Le dernier en date, rejoindre le casting d'une série policière à succès de TF1 : Section de recherches. Une blessure à la cheville lui permet d'enchaîner plusieurs jours de tournage à Grasse (Alpes-Maritimes) alors qu'il devrait normalement se trouver avec ses coéquipiers du Pays d'Aix Université Club handball. Une convalescence que l'ancien champion de natation espère malgré tout la plus courte possible. C'est justement dans l'univers des bassins que Florent Manaudou est replongé de façon fictive.

Le sportif de 26 ans incarne le personnage de Gabriel, un jeune homme de 17 ans spécialiste du 50 m nage libre. Un rôle sur mesure qui a nécessité un relooking pour paraître plus jeune et donc plus crédible. Florent Manaudou a dévoilé sa transformation sur Instagram en même temps qu'il révèle sa participation au tournage de Section de recherches. Le beau gosse originaire de Marseille, dernièrement vu dans Fort Boyard aux côtés de Thierry Moreau, apparaît avec une nouvelle coupe de cheveux, des boucles qui lui permettent effectivement de remonter le temps. "Tournage pour @section_de_recherches Flo alias Gabriel 17 ans", indique Florent Manaudou, qui a récolté de nombreux commentaires dont un de sa grande soeur, Laure Manaudou. "Joli prénom", commente l'ancienne championne devenue maman pour la deuxième fois en juillet dernier. "Tiens tiens la soeurette commente sans me clasher ?", lui répond-il alors.