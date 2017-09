Fort Boyard : Accident pour Thierry Moreau qui perd son pantalon

Samedi 9 septembre, Audrey Pulvar, Émilie Besse, Thierry Moreau, Bertrand Chameroy, Florent Manaudou et David Travadon ont relevé les défis de Fort Boyard afin de soutenir l'association Terre Fraternité – qui contribue à l'accompagnement des blessés, de leurs proches, ainsi que des familles des morts en service de l'armée de Terre.

Une émission lors de laquelle Thierry Moreau a donné de sa personne, au point de perdre son pantalon ! L'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste qui officie à présent sur CNEWS a en effet eu un accident vestimentaire lors de l'épreuve des égouts. Le principe de cette dernière est simple, il faut ramper à l'intérieur d'un cylindre afin de récupérer un objet situé dans un bac infesté de rats et de pigeons. Le tout dans le noir complet. Sympa....

Si le patron de Télé 7 Jours s'est montré exemplaire, gardant son calme et trouvant l'objet, au moment de faire marche arrière – rejoindre la porte via le cylindre – il a perdu son pantalon. Heureusement pour lui, il portait un cycliste dessous. Concentré pour atteindre son but, gagner une clé, Thierry Moreau a fait comme si de rien n'était mais a échoué, faute de temps.

Pour rappel, il y a un an, l'acteur de Nos chers voisins, Thierry Samitier, a eu le même accident. Sauf que lui, il s'est carrément retrouvé nu !

Ce nouveau numéro de Fort Boyard a attiré 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13% du public et 17,1% des ménagères de moins de 50 ans.