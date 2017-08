Thierry Moreau de retour à la télé : "Je me suis fait basher sur les réseaux"

Il y a quelques jours, Thierry Moreau, patron de Télé 7 Jours et ex-chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8, a créé la surprise sur Twitter en annonçant son grand retour à la télévision. Il en dit plus aujourd'hui à nos confrères de L'Express.

Comme l'avait annoncé l'homme de 52 ans sur le réseau social de l'oiseau bleu, c'est sur CNews, à partir du 28 août et dans une matinale (6h-9h) qu'on le retrouvera pour parler télévision. Une émission média différente de celle de Baba : "Dans TPMP, on parlait de la télévision en s'amusant. Là, on parlera de toute l'actualité des médias, des informations tombées la veille ou dans la nuit. Je pourrai aussi conseiller un programme pour le soir ou annoncer un scoop sur un transfert."

Une bonne nouvelle pour l'expert média qui a profité de cet entretien pour revenir sur une petite polémique. Certains se sont en effet étonnés car ils avaient cru comprendre que son départ de TPMP (datant du 9 mai) rimait avec une envie de sa part de tirer un trait définitif sur la télévision. Que nenni ! "Je n'avais pas tout à fait dit ça. Je me suis d'ailleurs fait basher sur les réseaux là-dessus, mais j'ai dit que je ne quittais pas TPMP pour faire autre chose, parce que quand je l'ai quitté, c'était le cas. Je n'avais rien d'autre de prévu, j'avais simplement fait le tour de l'émission", précise-t-il. Et si Thierry Moreau a accepté cette nouvelle collaboration, c'est parce que la chaîne lui a dit, entre autres, qu'il traiterait "l'info chaude" et qu'il ferait des "analyses poussées".

Par respect pour Cyril Hanouna, Thierry Moreau l'a vite mis au courant de ce projet. Et ce dernier, avec qui il entretient "de bon rapports", lui a assuré qu'il trouvait que c'était une bonne idée. Évoquant la nouvelle formule de TPMP qui se veut plus média, Thierry Moreau a expliqué que bien qu'elle corresponde davantage "à ses aspirations", il reviendrait pas pour autant dans le programme : "C'est une page tournée. (...) Il y a des gens très bien qui donnent désormais des chiffres à ma place." Dommage pour ses fans.