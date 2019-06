Florent Manaudou et Alizé Lim en couple : ils officialisent au Gala Mouratoglou

Un événement glamour pour une grande annonce. On apprenait dimanche 23 juin 2019 dans les pages de L'Équipe que Florent Manaudou n'était plus un coeur à prendre : le quotidien sportif révélait en effet qu'il était en couple avec la joueuse de tennis Alizé Lim. Et les amoureux n'auront pas mis longtemps à officialiser : le soir même, ils posaient pour la première fois pour les photographes.

C'est au Mouratoglou Resort Annual Gala que les deux sportifs ont décidé de se présenter ensemble. Ce prestigieux gala est organisé chaque année par Patrick Mouratoglou. Dans le cadre luxueux du Mouratoglou Resort, le coach de Serena Williams réunit, une fois par an, près de 300 invités prestigieux du milieu du sport et du show business dans le but de lever des fonds au profit de sa fondation Champ'Seed.

Et pour sa cinquième édition, le gala n'a pas déçu puisque, en plus de ce nouveau couple vedette, étaient présents Serena Williams, Mike Tyson, Hilary Swank, Mary Pierce, Frédéric Michalak, Ladji Doucouré, Alicia Aylies, Rachel Legrain-Trapani et de nombreuses autres personnalités.

Tous les deux très élégants en noir, Florent Manaudou et Alizé Lim semblaient heureux de partager ensemble cette soirée hors du commun. Ce n'est pas la première fois que la jeune femme de 28 ans partage la vie d'un sportif puisqu'elle fréquentait auparavant le tennisman Jérémy Chardy. Même chose pour le médaillé olympique, qui a vécu une romance avec la cavalière Fanny Skalli jusqu'en 2016.