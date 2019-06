Florent Manaudou : Découvrez l'identité de sa nouvelle chérie

Florent Manaudou n'est plus un coeur à prendre. On avait laissé le nageur, médaillé olympique, dans les bras d'une jolie Ambre mais ce dernier a finalement rencontré quelqu'un d'autre. Suivi par L'Équipe au meeting de Rome, où il est arrivé deuxième du 50 m vendredi 21 juin 2019, on a appris qu'il a une nouvelle chérie.

Après sa deuxième place dans la compétition, Florent Manaudou à savourer son retour gagnant dans les bassins. Non content de fêter sa victoire avec son coach James Gibson, le séduisant jeune homme a aussi célébré ce moment avec celle qui fait aujourd'hui battre son coeur. "Les deux homme s'étreignent, mêlent leurs sourires. Manaudou a nagé avec un de ses bonnets, ils avancent ensemble. Avant de filer vers le bassin de récupération, il s'arrête encore, pour d'autres bras, ceux de sa petite amie, la joueuse de tennis Alizé Lim. Et s'éclipse", écrivent nos confrères. Le beau gosse a même offert son bouquet à sa belle après la compétition...

Âgée de 28 ans également, Alizé Lim occupe actuellement la 472e place mondiale au classement WTA. "J'ai commencé à jouer en professionnel durant l'été 2010, après avoir terminé l'Université à 20 ans. Je n'avais aucun membre de ma famille pour me pousser ou voyager avec moi, c'était mon choix parce que je voulais faire du tennis. Je voyageais seule chaque semaine, me battant pour progresser, alors que personne ne regardait mes matchs pour me dire quoi améliorer", a-t-elle confié au compte Instagram Behind The Racquet le 20 juin.

Avant sa relation avec le frère de Laure Manaudou, Alizé Lim a fréquenté un autre sportif : le joueur de tennis Jérémy Chardy.

Cet été, le couple essayera sans doute de passer du temps ensemble mais ce n'est pas gagné d'avance ! Florent Manaudou sera à Antalya du 30 juin au 6 juillet puis après en Corée. Il compte bien nager le plus possible pour affronter son prochain défi, à savoir l'International Swimming League à Indianapolis en octobre.