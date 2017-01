Florent Pagny menacé avec une arme : Sa Porsche dérobée !

Florent Pagny n'a pas passé un week-end des plus calmes !

Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il se trouvait à Montfort-L'Amaury (Yvelines), le coach de The Voice 6 s'est fait dérober sa Porsche 911 turbo comme le révèle Le Parisien. Il a en effet été victime de voleurs de voitures se faisant passer pour des policiers, alors qu'il roulait non loin de chez lui.

Les individus en question roulaient à bord d'une voiture blanche équipée d'un gyrophare bleu afin que la supercherie fonctionne. Après être descendus de leur véhicule, les voleurs ont menacé Florent Pagny avec un pistolet, avant de lui dérober son précieux bolide.

Les gendarmes de la brigade de recherches de Rambouillet sont chargés de l'enquête comme le précise Le Parisien. On imagine qu'après cette mésaventure, le collègue de M. Pokora, Mika et Zazie n'a qu'une hâte : terminer le tournage de la sixième édition de The Voice - à laquelle participe de nombreux visages connus du grand public - afin de retourner en Argentine et à Miami, où il réside le reste de l'année.