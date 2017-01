The Voice 6 : Un ami de M. Pokora au casting !

Un nouveau talent de The Voice 6 dévoilé, un !

Le 7 novembre dernier débutaient les auditions à l'aveugle de l'émission de TF1. Ainsi Zazie, Florent Pagny, Mika et le petit nouveau M. Pokora se sont confortablement installés dans leur fauteuil de coach afin de trouver le successeur de Slimane. Et parmi les Talents se trouvait... un ami de l'interprète de On danse.

En effet, selon les informations du site Public, Nyco Liliu a tenté sa chance cette année. Rappelons qu'il était à l'affiche de la comédie musicale Robin des Bois, dont le rôle principal a été attribué à M. Pokora. Le jeune homme de 29 ans y interprétait le rôle de frère Tuck. Il a été révélé en 2007 par un duo avec son frère Pierrick, finaliste de la troisième édition de Nouvelle Star (2005, sur M6).

Toujours selon les indiscrétions de Public, Nyco Lilliu a intégré l'équipe de son ami M. Pokora. Rien ne dit toutefois s'il est allé au-delà de l'étape des battles et s'il n'a pas rejoint une nouvelle team, avec la règle du vol de Talent permanent.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront également Marvin Dupré, meilleur ami de Kev Adams, le finaliste de la saison 5 de Popstars (diffusée en 2013 sur D8) Vincent, Lisandro de The Voice Kids 2 et Nathalia de la comédie musicale 1789, les amants de la Bastille.